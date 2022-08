Ferrovie dello Stato arriva su Tik Tok

Il

Gruppo Fs

Tik tok

video di benvenuto

“Un Tempo Nuovo”

generazione zeta

è appena arrivato su. Si è presentato con unche propone la campagna istituzionalededicata al nuovo piano industriale. Le sfide future del gruppo verranno spiegate con un linguaggio innovativo sul social network più seguito dalla

UN TEMPO NUOVO E IL PIANO INDUSTRIALE

"Un Tempo Nuovo"

Ferrovie dello Stato

piano industriale

190 miliardi

transizione ecologica

energetica

digitale

FS

FS News

è il claim della campagna istituzionale promossa dacon la presentazione del proprio. Quattro macro poli: infrastrutture, passeggeri, logistica, urbano per un investimento complessivo di oltre, questo è il percorso tracciato per i prossimi 10 anni. Il Gruppo vuole essere protagonista anche della. Attraverso la campagna,dialoga con la sua community, la invita a condividere sui social network abitudini di viaggio e nuove emozioni con uno sguardo attento alla sostenibilità. Come si legge su: “un tempo nuovo è un viaggio che vede protagonista il nostro futuro, quello di ciascuno di noi, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, del nostro Paese. Un viaggio da raccontare, uno story sharing anche digitale per condividere in prima persona la propria idea di tempo nuovo”

ATTUAZIONE DEL PNRR E SOSTENIBILITA'

Tik Tok

Gruppo FS

Tik Tok

House of sustainability

67%

"green

conscious

Suilracconterà il suo impegno per l'attuazione del PNRR e la sostenibilità.è infatti considerato l': ildegli utenti, secondo quanto diffuso dal social network, è", interessato a un futuro sostenibile e alle riduzioni dell'impatto sull'ambiente delle emissioni.

IL DIALOGO CON LA GENERAZIONE Z E I MILLENNIALS

sostenibilità

salvaguardia del Pianeta

Tik Tok

66%

16

24

Tik

Tok

FS

Suo Tempo Nuovo”

I più giovani sono accomunati da grande sensibilità verso i temi dellae della. Secondo le stime fornite da, ildei suoi utenti ha meno di 30 anni e la maggior parte è compresa nella fascia tra ie i. Con tutti loro si propone di dialogare il Gruppo FS in un confronto aperto per far fronte all'impegno di creare un turismo dolce, con città sempre più a misura d'uomo e una mobilità a impatto zero. Con il lancio del video di benvenuto suè pronta a raccontare il “in stile native.