Ferrari presenta la spider ibrida plug-in

Bisognerà aspettare il secondo trimestre del 2011 per poter guidare la nuova Ferrari Sf90 Spider. Si tratta del primo modello del Cavallino rampante ibrido plug-in, con tetto rigido ripiegabile. La versione cabrio della Sf90 stradale costerà 473mila euro.

MOTORE TURBO DA 780 CAVALLI

Costerà un po' di più della Sf90 Stradale e si “partirà come primo mercato dall'Europa e poi sarà consegnata negli altri Paesi”, commenta Enrico Galliera, Chief Commercial and Marketing Officer di Ferrari, nel corso della presentazione del nuovo modello. La super car sarà equipaggiata da un motore turbo da 780 cavalli, affiancato da tre motori elettrici, uno al posteriore e due sull'assale anteriore, che fanno arrivare la potenza a mille cavalli.

TRAZIONE INTEGRALE ON DEMAND

Come per la Sf90 Stradale, anche la Sf90 Spider è dotata di trazione integrale on-demand, una novità per le sportive di Maranello. Le prestazioni sono da vera super car: da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 7 secondi. Per i clienti più esigenti, c'è la possibilità di rendere ancora più sportivo l'assetto da corsa.

DOMANDA SUPERIORE ALLE ATTESE

“Prevediamo che la maggior parte degli acquirenti di Sf90 Spider saranno persone che hanno già vetture sportive con motore V8", ha aggiunto Galliera. Non è ancora arrivata su strada ma ha già avuto un gran successo, con una domanda superiore alle attese e una clientela più giovane. Proprio questa fetta di clienti, infatti, è tradizionalmente più attratta da un'auto ibrida pug-in.

