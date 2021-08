Fed, Powell: ripresa incompleta, impatto variante Delta da valutare

-afp

La ripresa dell'economia degli Stati Uniti "è lungi dall'essere completa e ancora non è chiaro se la variante Delta del Covid avrà un impatto economico importante". Lo ha detto il presidente della Fed, Jay Powell. La Fed "dovrà osservare con attenzione" gli sviluppi economici durante la pandemia, perché "il Covid come vedete è ancora con noi, e continuerà ad essere così ancora per un po'", ha aggiunto.