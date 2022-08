Fed, Powell: per stabilità dei prezzi serve tempo e azione forte

"Riportare la stabilità dei prezzi richiede tempo e un'azione forte da parte della Fed".

Lo afferma il presidente Jerome Powell a Jackson Hole, il meeting annuale dei banchieri centrali statunitensi, aggiungendo: "Gli sforzi per ridurre l'inflazione si tradurranno probabilmente in qualche dolore per l'economia ma non riportare la stabilità dei prezzi sarebbe ancora più doloroso". L'economia americana, sostiene ancora Powell, "sta chiaramente rallentando rispetto ai tassi di crescita elevati del 2021", ma il "mercato del lavoro è particolarmente forte".