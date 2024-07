Fed, Powell: "L'inflazione elevata non è l'unico rischio che affrontiamo"

"L'inflazione elevata non è l'unico rischio che affrontiamo". Lo ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, intervenendo alla Commissione bancaria del Senato Usa. Powell ha aggiunto che l'economia ha compiuto "notevoli progressi" verso una minore inflazione con un mercato del lavoro che appare come prima della pandemia: "Forte, ma non surriscaldato". Tuttavia il "quando" la Banca centrale potrebbe iniziare ad abbassare i tassi di interesse resta incerto. "Continuiamo a prendere decisioni incontro per incontro", ha detto il presidente della Fed.