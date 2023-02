Fed, nuovo rialzo di 25 punti base: tassi di interesse a 4,50%-4,75%

La Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse sul dollaro di 25 punti base (0,25 punti percentuali).

In tal modo i fed funds salgono a una forchetta del 4,50%-4,75%. L’ottavo rialzo consecutivo conduce il livello al più alto dal 2007. Al tempo stesso, la Fed ha ribadito che saranno "appropriati" ulteriori aumenti ai tassi di interesse, in modo da raggiungere un livello "sufficientemente restrittivo" per far tornare l'inflazione al 2%.