Fca, Borghi (Lega): ingresso dello Stato potrebbe essere un'idea

L'ingresso dello Stato in Fca per bilanciare il ruolo della Francia "potrebbe essere un'idea". Lo ha detto il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi su La7. "Staremo molto attenti a far siì che un patrimonio della storia italiana sia valorizzato altrimenti interverremo", ha ribadito Borghi, evidenziando appunto la "piccola anomalia" rappresentata del 15% di Renault in mano alla Francia.