Fase 2, indagine: per 31% degli italiani situazione economica peggiora

Per il 31% della popolazione italiana la situazione economica è peggiorata in seguito alla prolungata chiusura delle attività lavorative per far fronte all'emergenza coronavirus. E quanto emerge dall'indagine "Lockdown, come sta cambiando le nostre vite" di Nomisma e Crif su un campione di 1.000 italiani tra i 18 e i 65 anni, che analizza l'impatto del lockdown sulle vite dei cittadini con un focus incentrato sulle prime due settimane della Fase 2.