Fase 2, dal primo giugno Air France-Klm riprende i voli con l'Italia

A partire dal primo giugno il gruppo Air France-Klm riprenderà gradualmente i collegamenti con Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Bari. Entro la fine del mese saranno operativi 78 voli settimanali per l'Italia. "Ritornare a volare nel Bel Paese è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l'importanza del mercato italiano per il gruppo", afferma Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean.

