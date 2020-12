Faro dell'Antitrust su Fibercop, avviata un'istruttoria sulla nuova società

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Telecom Italia, Fastweb, Teemo Bidco., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. L'azione riguarda i contratti che regolano la costituzione di FiberCop e gli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali. Per l'Autorità "lo sviluppo delle reti in fibra rappresenta un obiettivo per il nostro Paese che può essere raggiunto solo attraverso l'esplicarsi di una sana concorrenza dinamica".