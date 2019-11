Fallito il tentativo di conciliazione Mediaset-Vivendi

E' fallito il tentativo di conciliazione promosso dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento ex articoli 2378 c.c. e 700 c.p.c. instaurato da Vivendi S.A. ("Vivendi") e Simon Fiduciaria S.p.A. ("Simon Fiduciaria") per la sospensione della deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria di Mediaset in data 4 settembre 2019. Come già annunciato, Mediaset sottoporrà all’assemblea straordinaria convocata per il 10 gennaio 2020 l’approvazione di specifiche modifiche della proposta di statuto di MFE e dei termini e condizioni delle azioni a voto speciale redatte tenendo anche conto dei suggerimenti forniti dal Tribunale di Milano in sede di conciliazione. Il Tribunale di Milano, preso atto di quanto sopra, si è riservato sulla fissazione di una udienza.