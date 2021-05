Facebook contro le fake news: “Leggere prima di condividere”

Facebook al lavoro per combattere la disinformazione sui social network provocata dalla continua diffusione di fake news da parte degli utenti. Il social creato da Mark Zuckerberg, infatti, sta testando uno strumento per invitare l'utente a leggere l'articolo prima di condividerlo, visto che questo avviene spesso anche solo avendo letto soltanto il titolo.

COSA CAMBIA PER GLI UTENTI FACEBOOK



La notizia è stata diffusa dalla stessa Facebook tramite un messaggio pubblicato su uno dei suoi concorrenti, ovvero Twitter. https://twitter.com/fbnewsroom/status/1391816265891778560 Con il prossimo aggiornamento della piattaforma, dunque, gli utenti di Facebook che cercheranno di diffondere una notizia del web tramite la sua condivisione vedranno apparire un pop up con due possibili scelte: “Apri articolo” e “Continua la condivisione”. In questo modo, il social inviterà il possibile 'diffusore di fake news' ad approfondire la notizia da condividere. Come accaduto in altre occasioni, la novità potrebbe essere lanciata prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, anche se non si esclude un'accelerazione vista la sempre maggiore domanda di un'informazione corretta sui social.