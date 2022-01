Fabbisogno, il ministero: "Nel 2021 migliora a 106 miliardi di euro"

ansa

Il mese di dicembre 2021 si è chiuso con un fabbisogno del settore statale stimato, in via provvisoria, in tre miliardi di euro, in miglioramento di circa 500 milioni rispetto a quello del corrispondente mese dello scorso anno. Lo comunica il ministero dell'Economia, aggiungendo che il fabbisogno 2021 è pari a circa 106 miliardi, circa 52,9 miliardi in più rispetto al 2020. L'andamento è dovuto soprattutto alla ripresa degli introiti fiscali.