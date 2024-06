L'export italiano cresce ancora, nel 2025 toccherà 679 miliardi

Continua la tendenza di crescita dell'export italiano che quest'anno aumenterà del 3,7% e nel 2025 del 4,5%, raggiungendo i 679 miliardi di euro. A spingere la crescita, l'innovazione tecnologica in tutti i settori. Ad esempio il Made in Italy green che raggiungerà i 50 miliardi di vendite all'estero entro il 2025 con un aumento dell'11,1% nel 2024 e del 13,7% il prossimo. Il nostro Paese, infatti, è tra i leader dell'export di beni con tecnologie low carbon che è previsto in crescita dell'11,1% nel 2024 e del 13,7% il prossimo anno. E' questo il panorama che emerge dal Doing Export Report 2024 di Sace, che approfondisce le potenzialità di crescita dell'export italiano e le nuove rotte su cui le imprese devono puntare.