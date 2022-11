Ex Ilva, Urso: "Bisogna riequilibrare la governance"

Sull'ex Ilva "siamo in un confronto serrato con i sindacati, i sindaci e i governatori.

Li ho ascoltati e abbiamo condiviso alcuni strumenti perché lì c'è bisogno di riequilibrare la governance". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Lo Stato - ha aggiunto - ci ha messo molto denaro, ce ne metterà altri 2 miliardi, ma noi abbiamo il dovere di sapere come queste risorse saranno spese effettivamente per recuperare il declino".