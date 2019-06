Ex Ilva, sindacati: confermata Cig per 1.400, serve ripensamento

ArcelorMittal ha confermato ai sindacati dei metalmeccanici riuniti nella sede di Confindustria la volontà di ricorrere alla cassa integrazione per circa 1.400 addetti dello stabilimento di Taranto (ex Ilva) a partire dal primo luglio per 13 settimane. Lo riferiscono i sindacalisti presenti al tavolo aggiungendo che, da parte loro, hanno richiesto all'azienda un ripensamento e sono in attesa di essere convocati al Mise.