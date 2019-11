Ex Ilva, Emiliano: "ArcelorMittal cerca di far cadere il governo"

ArcelorMittal "sta cercando di mettere in crisi politica e di far cadere il governo italiano". Ne è convinto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, secondo il quale l'azienda "sta facendo qualcosa senza precedenti nell'economia internazionale". Sul dossier ex Ilva è intervenuto anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: "Quello che ArcelorMittal sta facendo è illegittimo, l'idea di spegnere gli impianti è per noi inaccettabile".