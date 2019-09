Evasione Iva, nel 2017 l'Italia ancora prima in Europa

Nel 2017 l'Italia era ancora prima in Europa per l'evasione Iva in valore nominale, con perdite per lo Stato di 33,6 miliardi. Quarta posizione, invece, per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il 24%, dietro a Romania (35,5%), Grecia (33,6%), e Lituania (25,3%). Rispetto al 2016, secondo il rapporto sull'Iva della Commissione Ue, c'è stato un lieve miglioramento: l'evasione si è ridotta del 2,8%.