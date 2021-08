Eurozona, produzione industriale in calo: a giugno -0,3% 

ansa

Rispetto a maggio la produzione industriale in Europa a giugno è calata dello 0,3% nella zona euro e dello 0,2% nella Ue. In Italia invece è aumentata dell'1%. Lo rende noto Eurostat. A giugno tra gli Stati membri gli aumenti più marcati su base mensile sono stati registrati a Malta (+5,2%), nei Paesi Bassi (+3,3%) e in Estonia (+3,2%). I cali maggiori invece in Irlanda (-4,4%), Portogallo (-2,6%) e Danimarca (-2,3%).