Economia
in italia stabile all'1,7%

Eurostat: ad agosto il tasso di inflazione annuale sale al 2,1%

02 Set 2025 - 11:34
© Da video

Ad agosto l'inflazione annua nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 2,1% in aumento rispetto al 2% di luglio. E' quanto stima l'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue. In Italia è stabile all'1,7%. Considerando le principali componenti dell'inflazione nell'area dell'euro si prevede che ad agosto il settore alimentare, alcol e tabacco registrerà il tasso annuo più elevato (3,2% rispetto al 3,3% di luglio), seguito dai servizi (3,1% rispetto al 3,2% di luglio), dai beni industriali non energetici (0,8% stabile rispetto a luglio) e dall'energia (-1,9%, rispetto al -2,4% di luglio).

eurostat
inflazione

