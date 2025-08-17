Logo Tgcom24
Economia
il più grande dell'africa

Etiopia, da Banca africana sviluppo 500 milioni di dollari per nuovo aeroporto

17 Ago 2025 - 06:30
© Afp

La Banca africana di sviluppo (Afdb) contribuirà con 500 milioni di dollari al finanziamento di un nuovo aeroporto in Etiopia, che dovrebbe diventare il più grande dell'Africa, una volta completato nel 2029. Lo ha affermato la banca in una nota, secondo cui la compagnia aerea statale Ethiopian Airlines ha firmato un accordo per la progettazione dell'aeroporto a quattro piste nei pressi della città di Bishoftu, circa 45 chilometri a sud-est della capitale Addis Abeba. La compagnia aerea ha dichiarato che fornirà il 20% del finanziamento per il progetto da 10 miliardi di dollari, mentre il resto verrà dai creditori.

etiopia
africa

