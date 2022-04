Estate al mare, mancano i balneari ma in "soccorso" arrivano i profughi ucraini

I rifugiati, scrive il Messaggero, scappati dalle atrocità della guerra, sarebbero pronti e molto ben disponibili ad accettare i lavori stagionali.

E glielo consente anche il regolamento stilato dal governo. Con lo status di rifugiato i cittadini ucraini potranno svolgere qualunque tipo di lavoro sia dipendente che stagionale. L'accoglienza dei profughi ucraini ha chiuso le porte all'arrivo di extracomunitari e quindi per loro l'accesso al mondo del lavoro sarà agevolato.

Basterà avere il permesso di soggiorno che viene assegnato in Questura legato alla protezione temporanea Ue. Una protezione dà diritto a un anno di lavoro, rinnovabile per altri due periodi di 6 mesi ciascuno. "In tutta Italia abbiamo aperto le porte degli stabilimenti a chi fugge dalla guerra - dice Enrico Schiappapietra, vice presidente Sib al Messaggero -. E non offriamo solo ospitalità, ma anche lavoro per sostituire quei lavoratori stagionali che preferiscono tenersi il reddito di cittadinanza e non lavorare".

La testimonianza: "Non voglio pesare sullo Stato italiano" -

"Non voglio pesare sullo Stato italiano e sono grata al vostro popolo per come ci ha accolto. Posso garantire che tutte le donne come me vogliono lavorare e pagare le tasse. Ci piacerebbe ripagare, almeno in parte, il vostro grande cuore". E' la commossa testimonianza raccolta dal Messaggero di Ludmilla Motruk, 48 anni, scappata a causa dell'invasione dei russi da Mukacheve, e ora prossima dipendente dell'hotel di Roseto degli Abruzzi.