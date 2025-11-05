Mef, nei primi 9 mesi entrate fiscali a 426,9 miliardi di euro: +2% sull'anno

Nei primi nove mesi del 2025 le entrate tributarie dello Stato hanno raggiunto i 426,9 miliardi di euro, in aumento del 2% rispetto all'anno precedente (+8,4 miliardi). Lo ha riferito il Mef (ministero dell'Economia e delle Finanze). Nel dettaglio, le imposte dirette si attestano a 241,969 miliardi di euro, con un aumento di 807 milioni (+0,3% su base annua). Le imposte indirette, invece, mostrano una dinamica più sostenuta raggiungendo quota 184,982 miliardi di euro, in crescita di 7,589 miliardi rispetto al 2024 (+4,3%).