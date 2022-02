Energia, Salvini: serve un decreto urgente, è emergenza ora

Ansa

"La legge elettorale e le riforme vanno benissimo ma in questo momento l'emergenza è bloccare gli aumenti di luce e gas. Occorre un decreto urgente, perché per il solo aumento bollette le imprese nel 2022 pagheranno 37 miliardi in più. Se aggiungiamo le famiglie e il gas, superiamo i 50 miliardi". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini a Radio 24, aggiungendo che "un intervento da diversi miliardi a febbraio è fondamentale".