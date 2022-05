Energia, Repower Eu: entro il 2029 stop a vendita caldaie a gas

Stop alla vendita delle caldaie autonome a gas entro il 2029.

E' l'indicazione contenuta nella comunicazione sul risparmio energetico del pacchetto RePower Eu. La Commissione Ue precisa che intende arrivare all'obiettivo "attraverso limiti di progettazione ecocompatibile più rigorosi per i sistemi di riscaldamento, che implicano il 2029 come data finale per l'immissione sul mercato di caldaie a combustibili fossili autonome".