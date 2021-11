Energia, Gentiloni: agire rapidamente contro il caro prezzi

ansa

Davanti al caro energia "è molto chiaro per noi che la transizione verde non è l'origine del problema, ma potrebbe essere, soprattutto nel medio termine, la soluzione". Così il commissario europeo dell'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo all'Ecofin, sottolineando come sia "molto importante che gli Stati membri reagiscano rapidamente all'aumento dei prezzi dell'energia" con "possibili iniziative comuni per affrontare il problema a livello dell'Ue".