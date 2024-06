Energia elettrica, lunedì 1°luglio si passa al mercato libero

Il passaggio al nuovo sistema a tutele graduali riguarderà i clienti "non vulnerabili" che, al 30 giugno, non avranno scelto un operatore nel mercato libero. Dal 1° luglio gli utenti saranno spostati automaticamente al servizio di tutela graduale: riceveranno cioè la corrente dall'operatore che si è aggiudicato la fornitura per la loro zona in un'asta pubblica, con una tariffa in parte fissata da Arera e in parte dall'operatore stesso. Tutti i clienti che non scelgono volontariamente un altro fornitore (e non sono considerati vulnerabili), dunque, verranno serviti in automatico dal fornitore che ha vinto l'asta nella loro zona. Per i clienti "vulnerabili" invece, ad esempio over 75, disabili, percettori di bonus sociali o chi vive in piccole isole non interconnesse, non cambierà nulla.