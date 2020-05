Energia, al via riduzione di 600 milioni per bollette piccole imprese

Al via la riduzione di 600 milioni di euro per le bollette dell'elettricità delle piccole imprese. Lo afferma l'authority per l'energia che, a pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio, con una delibera rende operativa la misura. Per gli esercizi ancora chiusi il risparmio sarà fino al 70% della spesa totale mentre per quelli che hanno riaperto si attesterà tra il 20% e il 30%.