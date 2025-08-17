Egitto, accordo da 1 mld dollari con la cinese Sailun per fabbrica pneumatici

Il governo egiziano ha siglato al Cairo un contratto da un miliardo di dollari con il gruppo cinese Sailun per realizzare un impianto di produzione di pneumatici nella Zona Economica del Canale di Suez (SCZone). L'iniziativa, si legge in una nota ufficiale, sarà sviluppata per fasi nell'arco di tre anni, fino a raggiungere una capacità produttiva annua di dieci milioni di pezzi. La prima fase, attesa entro il 2026, prevede la fabbricazione di tre milioni di pneumatici per autovetture e 600 mila per autocarri e autobus.