Economia
sviluppo in tre fasi

Egitto, accordo da 1 mld dollari con la cinese Sailun per fabbrica pneumatici

17 Ago 2025 - 05:53
Il governo egiziano ha siglato al Cairo un contratto da un miliardo di dollari con il gruppo cinese Sailun per realizzare un impianto di produzione di pneumatici nella Zona Economica del Canale di Suez (SCZone). L'iniziativa, si legge in una nota ufficiale, sarà sviluppata per fasi nell'arco di tre anni, fino a raggiungere una capacità produttiva annua di dieci milioni di pezzi. La prima fase, attesa entro il 2026, prevede la fabbricazione di tre milioni di pneumatici per autovetture e 600 mila per autocarri e autobus.

egitto
cina

