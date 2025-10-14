Educazione finanziaria e mercati, il 23 ottobre porte aperte in Borsa Italiana per tutti

EDUCAZIONE FINANZIARIA E PUBBLICO RETAIL

L’iniziativa di Borsa Italiana è pensata per le esigenze del grande pubblico retail, quello dei piccoli investitori interessati ad approfondire le varie tematiche del mondo della finanza, ma anche per professionisti e consulenti finanziari. Il tutto con l’obiettivo di dare continuità alla community che ha mosso i primi passi con l’edizione 2024 dal titolo “Investire in un mondo che cambia”. L’evento punta a promuovere la cultura finanziaria tra i piccoli risparmiatori e investitori, creando collegamenti tra aziende, istituzioni e pubblico con un approccio trasparente e sostenibile. Anche quest’anno Borsa Italiana ha scelto Financialounge.com come media partner esclusivo per offrire contenuti editoriali sull’iniziativa e sui partner di Euronext Retail Partnership, pubblicati nella sezione dedicata su Financialounge.com.