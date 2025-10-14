Educazione finanziaria e mercati, il 23 ottobre porte aperte in Borsa Italiana per tutti

Torna l’appuntamento con “Investire in un mondo che cambia” organizzato da Borsa Italiana in Piazza Affari: la partecipazione è gratuita
Dopo la prima edizione dello scorso anno, torna l’evento organizzato da Borsa Italiana nell’ambito della “Euronext Retail Partnership”. La giornata dedicata all’educazione finanziaria verrà ospitata a Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari a Milano, sede di Borsa Italiana, giovedì 23 ottobre 2025 a partire dalle 9:30 fino alle 13.30. Un evento aperto a tutti gli investitori, per fornire gli strumenti adatti ad affrontare mercati in continua evoluzione.
MERCATI, COSA ASPETTARSI ORA
Dopo mesi di falsi allarmi, i mercati si avviano verso il finale di un 2025 che potrebbe riservare sorprese positive. Le correzioni sull’azionario, soprattutto a Wall Street, si sono rivelate occasioni d’acquisto, premiate da nuovi record. Sullo sfondo, le tensioni geopolitiche e la spinta della Cina nell’area asiatica non sembrano turbare gli investitori. L’economia americana rallenta ma tiene, offrendo alla Fed margine per riprendere il taglio dei tassi, mentre i rendimenti dei Treasury a lungo termine restano sotto controllo. Per tirare le fila di questi e altri temi, l’appuntamento è per il 23 ottobre a Piazza Affari.
EDUCAZIONE FINANZIARIA E PUBBLICO RETAIL
L’iniziativa di Borsa Italiana è pensata per le esigenze del grande pubblico retail, quello dei piccoli investitori interessati ad approfondire le varie tematiche del mondo della finanza, ma anche per professionisti e consulenti finanziari. Il tutto con l’obiettivo di dare continuità alla community che ha mosso i primi passi con l’edizione 2024 dal titolo “Investire in un mondo che cambia”. L’evento punta a promuovere la cultura finanziaria tra i piccoli risparmiatori e investitori, creando collegamenti tra aziende, istituzioni e pubblico con un approccio trasparente e sostenibile. Anche quest’anno Borsa Italiana ha scelto Financialounge.com come media partner esclusivo per offrire contenuti editoriali sull’iniziativa e sui partner di Euronext Retail Partnership, pubblicati nella sezione dedicata su Financialounge.com.
ECCO COME REGISTRARSI
L’evento del 23 ottobre è aperto a chiunque desideri approfondire le dinamiche dei mercati finanziari, esplorare nuove opportunità e confrontarsi direttamente con esperti del settore. La partecipazione è gratuita e offrirà un’esperienza formativa attraverso diversi panel di discussione con rappresentanti delle istituzioni e del mondo finanziario. Per partecipare sarà sufficiente registrarsi nell’apposita sezione del sito di Borsa Italiana.
CREDITI EFPA PER I CONSULENTI FINANZIARI
Nella seconda edizione di “Investire in un mondo che cambia” è prevista un’importante novità dedicata ai consulenti finanziari. Infatti, l’intero percorso formativo del 23 ottobre è accreditato da EFPA Italia (European Financial Planning Association), l’organismo di riferimento per la certificazione professionale nel settore. Grazie a questo riconoscimento, i consulenti finanziari che parteciperanno potranno ottenere 3 ore di formazione valide per il mantenimento delle certificazioni EIP, EFA ed EFP, nonché per le nuove Certificazioni Specialistiche EFPA — tra cui ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS e PPF.
WORLD INVESTOR WEEK
Come accaduto lo scorso anno, anche nell’edizione 2025 si rinnova il collegamento con la World Investor Week, campagna di sensibilizzazione promossa a livello mondiale dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO).