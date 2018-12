Ecotassa, Fca: "Le nuove norme alterano il piano per l'Italia"

Il responsabile delle attività europee di Fca, Pietro Gorlier, ha inviato una lettera al presidente del consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, per esprimere la contrarietà dell'azienda all'introduzione dell'ecotassa sulle auto. "Lo scenario è stato modificato da interventi sul mercato dell'auto in discussione all'interno della legge di Bilancio, che a nostro avviso alterano il quadro d'azione dentro cui il piano per l'Italia era stato delineato".