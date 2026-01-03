Ecco quanto vale il petrolio del Venezuela che Trump vuole controllare

Il leader del Venezuela Nicolas Maduro è stato catturato insieme alla moglie, dopo un blitz Usa. Il presidente Trump: “Opereranno le nostre compagnie del petrolio”. In Venezuela c’è un enorme giacimento petrolifero
Un vero e proprio blitz Usa contro il Venezuela. Il leader venezuelano Nicolas Maduro è stato catturato insieme alla moglie, dopo un attacco condotto dagli Stati Uniti, ed è detenuto nella nave Iwo Jima, diretto a New York. Gli Stati Uniti hanno incriminato, oltre a Maduro e alla moglie, anche il figlio della coppia, Nicolas Ernesto, per reati legati a droga e armi da fuoco. La leader dell’opposizione e Nobel per la pace, Maria Corina Machado: “Siamo pronti per tornare al potere, è arrivata l’ora della libertà”.
TRUMP: “IN VENEZUELA LE NOSTRE COMPAGNIE DEL PETROLIO”
Il presidente Usa Donald Trump, nella conferenza stampa da Mar-a-Lago, in Florida, dopo l’arresto di Maduro ha dichiarato che gli Stati Uniti prenderanno in mano il settore petrolifero venezuelano. “Come tutti sapranno, il settore petrolifero in Venezuela è in crisi da molto tempo”, ha commentato Trump. “Faremo intervenire le nostre grandi compagnie petrolifere statunitensi, che spederanno miliardi di dollari, ripareranno le infrastrutture gravemente danneggiate e inizieranno a fare soldi per il Paese”.
UN TESORO DA 303 MILIARDI DI BARILI
Nel fine settimana i futures sul greggio sono fermi. Già domani si potranno avere delle indicazioni maggiori. Il Venezuela gestisce circa 303 miliardi di barili di greggio, più o meno un quanto delle riserve globali del mondo, secondo i dati dell’Energy Information Administration (Eia) degli Stati Uniti, come riportato dalla Cnn. Il Venezuela ospita la più grande riserva petrolifera della Terra ma il suo potenziale è maggiore della produzione effettiva. Basti pensare che il Paese produce oggi solo 1 milione di barile di petrolio al giorno, circa lo 0,8% della produzione globale di greggio.
PRODUZIONE IN CALO
La crisi economica ha contribuito, dal Covid in poi, a far scendere la produzione di petrolio. Sempre secondo l’Eia, l’infrastruttura petrolifera del Venezuela si sta deteriorando. Nel 2013 il Venezuela produceva quasi 2,8 milioni di barili di petrolio al giorno. Produzione che è crollata a poco più di mezzo milione nel 2020 per poi risalire. Ma, a conti fatti, la produzione di greggio è calata di oltre il 75% tra il 2013 e il 2020. Il presidente Donald Trump ha rivendicato il diritto degli Stati Uniti a sfruttare l’enorme giacimento petrolifero del Venezuela.
TRUMP: “CI HANNO RUBATO IL PETROLIO”
Caracas “ha sequestrato e venduto unilateralmente petrolio americano, beni americani e infrastrutture americane, costandoci miliardi di dollari - ha aggiunto Trump -. Lo hanno fatto in passato ma non abbiamo mai avuto un presidente che facesse qualcosa al riguardo. Hanno preso tutte le nostre proprietà. Erano nostre proprietà. Le abbiamo costruite noi, e non abbiamo mai avuto un presidente che decidesse di intervenire", ha proseguito. “Si è trattato di uno dei più grandi furti di proprietà americana nella storia del nostro Paese, considerato il più grande furto di proprietà nella storia del nostro Paese. L'enorme infrastruttura petrolifera del nostro Paese è stata portata via come se fossimo dei bambini, e non abbiamo fatto nulla al riguardo", ha sottolineato il presidente Trump.