Ecco quanto vale il petrolio del Venezuela che Trump vuole controllare

TRUMP: “CI HANNO RUBATO IL PETROLIO”

Caracas “ha sequestrato e venduto unilateralmente petrolio americano, beni americani e infrastrutture americane, costandoci miliardi di dollari - ha aggiunto Trump -. Lo hanno fatto in passato ma non abbiamo mai avuto un presidente che facesse qualcosa al riguardo. Hanno preso tutte le nostre proprietà. Erano nostre proprietà. Le abbiamo costruite noi, e non abbiamo mai avuto un presidente che decidesse di intervenire", ha proseguito. “Si è trattato di uno dei più grandi furti di proprietà americana nella storia del nostro Paese, considerato il più grande furto di proprietà nella storia del nostro Paese. L'enorme infrastruttura petrolifera del nostro Paese è stata portata via come se fossimo dei bambini, e non abbiamo fatto nulla al riguardo", ha sottolineato il presidente Trump.