Ecco le “Scary Charts” per gli investitori ad Halloween

Una selezione di sei scary charts che affrontano alcuni dei rischi che oggi possono preoccupare gli investitori obbligazionari: dal deterioramento dei fondamentali dei mercati sviluppati, al calo di fiducia nel mercato del lavoro, fino ai segnali di rallentamento provenienti dai trasporti e dal credito al consumo negli Stati Uniti. I grafici sono stati elaborati dal team Fixed Income di M&G Investments in occasione di Halloween per approfondire con una lettura visiva e immediata in modo puntuale, ma anche ironico, le principali vulnerabilità macroeconomiche che caratterizzano questa fase di mercato. Sottolineando, al contempo, anche le potenziali opportunità per gli investitori obbligazionari.1. La trasformazione dei mercati emergenti in mercati sviluppati rende ‘spaventosa’ la sostenibilità fiscale dei mercati sviluppati agli occhi degli investitori Le economie di mercato sviluppate continuano a sostenere livelli di debito storicamente molto elevati con, inoltre, le emissioni di titoli di Stato ai massimi storici. Un mix che rende convergente la volatilità tra mercati emergenti e mercati sviluppati. Il tutto mentre i fondamentali dei mercati emergenti sembrano solidi a fronte di un deterioramento nei mercati sviluppati.La luna piena fa ululare i fondamentali dei mercati sviluppati2. La fiducia nel mercato del lavoro segnala una recessione? La tensione nel mercato del lavoro è un classico segnale di recessione. Il differenziale di fiducia dei consumatori nel mercato del lavoro del Conference Board suggerisce un significativo deterioramento della disponibilità di lavoro. Riconoscere la recessione è facile col senno di poi. Tuttavia la forma attuale ricorda quella delle recessioni passate: la storia potrebbe ripetersi?Incubo a Wall Street3. La spesa per interessi preclude l'opportunità di servizi migliori ai cittadini? I livelli di debito pubblico degli Stati Uniti sono aumentati vertiginosamente negli ultimi 10 anni. Al punto che gli interessi sul debito pubblico statunitense superano di gran lunga il bilancio della difesa (800 miliardi di dollari). Quali sono le conseguenze per i cittadini in termini di servizi e quale effetto ha sulla crescita? E, soprattutto, si tratta di una spirale discendente da cui è difficile uscire?Le spese per interessi nette sono abbastanza spaventose da farti urlare4. Un inganno per le azioni, un regalo per il reddito fisso? Durante gli anni 2010 non c'era alternativa all'investimento in azioni. Ora non è più così: le obbligazioni sono tornate! Già nel 1881, l'eccesso di rendimento degli utili del CAPE Shiller è stato un forte indicatore dei rendimenti decennali successivi dei mercati azionari. Ai livelli attuali, l'S&P 500 renderebbe l'1,6% annualizzato nei prossimi 10 anni. Con i titoli del Tesoro USA decennali privi di rischio che offrono un rendimento del 4%, le obbligazioni sono considerevolmente più interessanti. E tutto questo senza considerare la possibilità di un extra rendimento offerto dai mercati del credito e di una potenziale sovraperformance grazie alle abilità di un gestore attivo!Chi chiamerai per tranquillizzarti? Reddito fisso!5. Un ‘sesto senso’ nel mercato statunitense dei prestiti auto? (vedi foto di copertina)L'impatto dei tassi più elevati ha esercitato pressione sui consumatori determinando un sensibile aumento delle gravi insolvenze sui prestiti auto (definite come rate scadute da oltre 90 giorni). Ora siamo a livelli prossimi a quelli della crisi finanziaria globale. Forse è un segnale della debolezza avvertita dai consumatori. Basti pensare che il debito totale in essere sui prestiti auto è aumentato da 800 miliardi di dollari nel 2008 a 1.650 miliardi di dollari nel 2025 (tenendo conto dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi delle auto in questo periodo, sebbene molte più auto siano ora in fase di finanziamento).Stiamo assistendo alla debolezza dei consumatori come nel 2008?Un'ulteriore "scary chart" realizzata dal team Fixed Income di M&G Investments riguardail trasporto merci negli Stati Uniti. In questo caso Il Cass Freight Index misura l'attività mensile del trasporto merci. La combinazione di politiche monetarie restrittive e un indebolimento dei consumi ha portato ad un suo deterioramento. Inoltre l'impatto dei dazi non si è ancora pienamente percepito. Ci stiamo avvicinando ai livelli visti l'ultima volta durante la crisi finanziaria globale, con un grave rallentamento dell'economia. Forse questo indica qualcosa di più maligno che si nasconde sotto la superficie dell'economia globale?

