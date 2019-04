E' morto Vincenzo Mancini, patron di Cisalfa Sport

E' morto il patron di Cisalfa Sport, Vincenzo Mancini. Ne danno notizia i famigliari con una pagina a pubblicitaria sui principali quotidiani, in cui lo salutano con un "Ciao Vincenzo!". La pagina di addio è firmata dalla Famiglia Mancini e dalle aziende Cisalfa Sport, Intersport Italia, Falis 2014 e Immagine Quattro. Aveva Sessantacinque anni, era nato alla Maddalena, sua madre era sarda. Il padre era direttore di una fabbrica di mattonelle, lui, invece, era perito elettrotecnico, appassionato di vela, insieme al fratello Maurizio aveva aperto il primo negozio di articoli per il tempo libero negli anni Settanta a Tivoli, vicino a Roma, dove viveva.

Mancini, fondatore di Cisalfa Sport, aveva venduto la maggioranza dell'azienda nel 2006, ma sei anni dopo, quando la società era entrata in difficoltà economica, l'ha ricomprata e l'ha risanata nel giro di quattro anni. Oggi Cisalfa Sport conta oltre 140 punti vendita in Italia. Ha chiuso il 2017 con una fatturato di oltre 350 milioni di euro ed un utile netto di più di 10 milioni.



L'imprenditore lascia la moglie Patrizia, i figli Simoene e Benedetta, i nipoti Simeone, Mia e Bianca e i fratelli Lorenzo, Maurizio, Roberto, Elena e Maria Rita. Il funerale è stato celebrato lunedì 7 aprile nella chiesa di San Francesco a Tivoli, città in cui abitava l'imprenditore.