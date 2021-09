Draghi: "Il governo non aumenterà le tasse, i soldi ora si danno"

Il governo "non ha intenzione di aumentare le tasse". E' quanto afferma il premier Mario Draghi all'assemblea di Confindustria, aggiungendo: "In questo momento i soldi si danno e non si prendono. Si può iniziare a pensare a un patto economico, produttivo, sociale del Paese. La definisco una prospettiva economica condivisa, bisogna mettersi seduti tutti insieme".