Dove andare in vacanza a settembre per spendere davvero poco

Il caro vacanze quest'anno si fa sentire. Colpa dell'inflazione che fa lievitare anche i costi dei

biglietti aerei

dove andare in vacanza

. E non va certo meglio a chi decide di spostarsi in auto perché tra pedaggi e benzina sempre più cara, la vacanza fa sempre più rima con salasso. Si fa quel che si può, cercando di risparmiare dove possibile. Settembre è il mese perfetto per godersi ancora temperature piacevoli, ma spendendo meno. Basta saper scegliere: eccoa settembre spendendo poco, restando in Italia.

AVOLA, SICILIA

Avola

Siracusa

310 euro a persona.

Tra le proposte di viaggio di travel365.com, c'è, nella provincia di. A settembre le temperature sono comprese tra 29 e 17 gradi e scordatevi la folla di turisti che riempie le spiagge tra luglio e, soprattutto, agosto. I pacchetti volo più hotel, per una settimana partono da

RODI GARGANICO, PUGLIA

Puglia

Rodi Garganico

50 euro

Dalla Sicilia alla. Temperature gradevoli e spiagge più vuote, senza la difficoltà di trovare posteggio che è tipica delle settimane più affollate. Il Salento resta sempre costoso, anche a settembre. Per pesare meno sul portafoglio, la meta è. Per una cena di pesce di coppia si devono sborsare. Da altre parti, si spende molto di più!

ANCONA, MARCHE

riviera del Conero

Ancona

30 euro.

Laè bellissima anche a settembre.offre litorali mozzafiato e temperature miti fino all'inizio dell'autunno. Da menzionare il Passetto, un parco verde a picco sul mare che al calar del sole diventa meta della movida. Voli low cost a partire da

PINETO, ABRUZZO

Pineto

Abruzzo

440 euro per persona.

Ci spostiamo un po' più giù sulla costa adriatica, fino a, in. Il mare è Bandiera Blu dal 2006, il paesaggio è caratterizzato da oltre 2mila pini, ecco spiegato il nome. Da visitare la Torre del Cerrano, una torre di avvistamento del Cinquecento risalente al Regno di Napoli. Per una settimana, con un pacchetto volo più hotel, bisogna pagare

ISOLA DI CAPO RIZZUTO, CALABRIA

Capo Rizzuto

Calabria

40 euro

, in, ha ottenuto il riconoscimento di Bandiera Verde delle spiagge, ed è anche stata territorio di molti importanti ritrovamenti archeologici. A settembre sono in programma molti mercatini e sagre enogastronomiche. La Calabria resta una regione ancora poco turistica ma che sa offrire paesaggi e spiagge incantevoli. Dove dormire? Per una stanza in un B&B si parte daa notte.