Dl Sostegni: dagli extra-profitti sulle rinnovabili i fondi per la riduzione delle bollette

Istockphoto

Per alleggerire in parte il costo degli oneri di sistema in bolletta, una bozza del dl Sostegni prevede, dal primo febbraio al 31 dicembre di quest'anno, un "meccanismo di compensazione" sul prezzo dell'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. La compensazione sarà determinata in base alla differenza tra i prezzi medi dell'energia prodotta fino al 2020 dagli impianti solari, idroelettrici, geotermici ed eolici incentivati con vecchi sistemi e quella attuale: i produttori dovranno versare la differenza su questi profitti extra.