Dl Rilancio, Regioni chiedono più fondi: "Stanziati 1,5 mld, ne servono 5,4"

I presidenti di Regione chiedono al governo più risorse per far fronte all'emergenza coronavirus. A quanto si apprende, il governo avrebbe spiegato che nel decreto Rilancio ci saranno circa 1,5 miliardi per le Regioni ma i governatori avrebbero chiesto 5,4 miliardi per coprire i fondi persi a causa dell'emergenza e continuare a fornire servizi ai cittadini. Il governo avrebbe replicato che solo a giugno si conosceranno con più esattezza le cifre.