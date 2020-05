Dl Rilancio, il ministro D'Incà: "In giornata sarà in Gazzetta ufficiale"

Il ministro con i Rapporti con il Parlamento Federico D'Inca' ha annunciato che dl Rilancio sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossima ore. "Così diventerà legge" ha detto ospite di una trasmissione televisiva. "Per quanto riguarda il decreto per le semplificazioni - ha aggiunto - è in fase di costruzione: permetterà di poter parlare della parte burocratica del nostro Paese come di una burocrazia amica del cittadino".