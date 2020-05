Dl Rilancio, fonti del Mef: "Nessun problema di coperture"

Fonti del Mef hanno rassicurato sul fatto che per il decreto Rilancio non ci saranno problemi di coperture. "Tutti i nodi sono stati sciolti ed è in corso la predisposizione del testo finale, che recepisce tutte le modifiche tecniche concordate al pre-consiglio" hanno fatto sapere. "In merito ad alcune indiscrezioni circolate in queste ore, si precisa che non c'è alcun problema di coperture".