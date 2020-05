Dl Rilancio: 3,3 miliardi dal Cura Italia e 3 dal bonus Befana

Per finanziare i nuovi interventi del decreto Rilancio saranno utilizzati anche 3,34 miliardi di "margini disponibili in termini di fabbisogno", cioè risorse non impiegate, del decreto Cura Italia. E' quanto si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra le coperture per il 2021 ci sono anche i 3 miliardi che l'ultima Manovra aveva destinato al "bonus Befana", quello per i pagamenti tracciabili pensato per incentivare la moneta elettronica.