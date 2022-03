Dl energia, Confindustria esprime "forti perplessità e delusione"

"A fronte delle urgenti misure strutturali chieste al governo sui prezzi energetici", Confindustria esprime "forti perplessità, nonché delusione, su quanto ha deciso venerdì il Consiglio dei ministri" con il decreto per ridurre gli effetti dei rincari dei prezzi dell'energia.

Lo sottolinea l'associazione in una nota. In particolare Confindustria critica "l'indisponibilità a un taglio strutturale delle accise sui carburanti che porta a una limatura per soli 30 giorni di pochi centesimi di accise per litro".