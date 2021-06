Dividendi, gli stacchi di oggi a Piazza Affari: spiccano Poste e Telecom

Giornata di stacchi di dividendi, quella di oggi 21 giugno, a Piazza Affari, con ben 7 società che fanno parte dell'indice Ftse Mib pronte a versare le cedole agli azionisti. In totale saranno 14 le società quotate su Borsa Italiana a procedere al pagamento dei dividendi, che saranno poi versati il 23 giugno. In attesa della decisione della Bce sullo sblocco definitivo del pagamento delle cedole per i titoli bancari, oggi gli azionisti tornano a sorridere.

POSTE ITALIANE E TELECOM ITALIA

Tra queste spiccano Poste Italiane, Telecom Italia e Terna. Poste Italiane procederà al pagamento del saldo dividendo con una cedola approvata di 0,324 euro per azione, con un dividend yield del 2,7% calcolato in base alla chiusura del 18 giugno. Anche Snam e Terna procederanno al saldo della cedola con i seguenti valori: 0,1497 euro e yield 2,95% per Snam; 0,1786 euro e yield 2,74% per Terna.

EXOR E PIRELLI

Da sottolineare anche le cedole approvate per i soci di Telecom Italia Risparmio (0,0275 euro e yield 5,67%) mentre gli azionisti di Telecom Italia devono "accontentarsi" di 0,01 euro e yield 2,29%. Le altre società che fanno parte dell'indice Ftse Mib (in rosso dopo i primi scambi di oggi) che oggi staccheranno il dividendo sono Exor (0,43 euro, yield 0,64%) e Pirelli (0,08 euro, yield 1,59%).

LE ALTRE

Ma la lista delle aziende quotate a Piazza Affari che oggi procederanno al pagamento dei dividendi non si ferma qui. Nel segmento MidCap ci sono Acea (0,8 euro, yield 3,82%), doValue (0,2616, yield 2,64%), GVS 0,13 euro, yield 0,94%), Iren (0,095 euro, yield 2,616%). Alla lista si aggiungono anche due società quotate sul segmento STAR: Carel Industries (0,12 euro, yield 0,58%) e Unieuro (2,6 euro, yield 8,81%). Infine, anche ASCM-AGAM, quotata sull'MTA di Piazza Affari, oggi procederà con il pagamento dei dividendi per 0,08 euro ad azione e un dividend yield del 3,05%.

