Diritti tv Serie A, l'Antitrust apre un'istruttoria su Tim e Dazn

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo Tim-Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Il procedimento è volto ad accertare se esista una possibile intesa restrittiva della concorrenza per le clausole che limitano commercialmente Dazn.