Dietrofront Candy: torna in Italia la produzione di 100mila lavatrici da incasso

Dalla Brianza alla Cina e poi dalla Cina alla Brianza. Il primo "viaggio" quando i proprietari erano italiani, il secondo (ovvero il ritorno in Italia) una volta che i proprietari sono diventati cinesi. E' lo strano caso della Candy che ha deciso di far tornare in Italia la produzione delle lavatrici da incasso: verrà rilanciato il sito di Brugherio. Una scelta industriale importante per l'azienda che in passato ha affrontato momenti di difficoltà e che a inizio novembre, grazie alla proroga della cassa integrazione straordinaria, aveva scongiurato 135 licenziamenti.