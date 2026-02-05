Dietro i ribassi delle software stocks a Wall Street ci sono gli short degli hedge funds

NUOVO CROLLO DELL’ARGENTO

Continua la volatilità su oro e argento. Quest’ultimo, in particolare, ha riperso bruscamente quota dopo il recupero di ieri e si è portato a 79 dollari l’oncia, con un calo di circa il 10%. Il prezzo dell’oro, invece, è tornato sotto i 5mila dollari, segnando un ribasso di circa mezzo punto percentuale. Dietro il movimento dell’argento, gli analisti vedono flussi speculativi, il posizionamento con leva finanziaria e il trading basato sulle opzioni.