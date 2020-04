Di Maio: "Bisogna portare in Ue il tema dei paradisi fiscali"

Il tema dei paradisi fiscali "deve necessariamente essere affrontato, in Europa non si può continuare ad andare avanti con questa doppia morale". E' l'opinione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che starebbe lavorando per portare il tema a Bruxelles. La mossa punterebbe a smascherare alcuni Paesi che in Ue "predicano bene ma razzolano male", con ovvio riferimento all'opposizione olandese nel corso della trattativa sui coronabond.