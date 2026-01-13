Logo Tgcom24
Ai minimi da tre anni

Il deficit Usa cala nel 2025 a 1.670 miliardi grazie ai dazi

Lo afferma il Tesoro americano, sottolineando che in dicembre si è attestato a 145 miliardi

13 Gen 2026 - 22:41
© Ansa

© Ansa

Il deficit di bilancio americano è calato nel 2025 a 1.670 miliardi di dollari, ai minimi da tre anni, grazie ai dazi. Lo afferma il Tesoro americano, sottolineando che in dicembre il deficit si è attestato a 145 miliardi. Lo scorso mese i ricavi dai dazi sono risultati pari a 28 miliardi per un totale di 264 miliardi.

