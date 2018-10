Deficit, Moscovici a Di Maio: "Non faccio terrorismo"

"Cerchiamo di raffreddare la situazione, ho visto che Luigi Di Maio mi accusa di terrorismo o di terrorizzare i mercati: non ha senso. Il mio ruolo come commissario è fare in modo che le regole siano rispettate da tutti". Così Pierre Moscovici, commentando le parole del vicepremier seguite alle critiche del commissario Ue sul deficit italiano al 2,4%. "Quello che può creare turbolenze non sono le mie parole, ma quello a cui reagisco", ha aggiunto.