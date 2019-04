Def, Tria: nella legge di Bilancio misure per evitare aumento Iva

"Il Def che è stato presentato mantiene sostanzialmente la legislazione vigente, secondo la quale l'Iva l'anno prossimo aumenterà, se la legge non sarà cambiata. Ma la legge verrà cambiata". Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo in Aula alla Camera. La legge di Bilancio per il 2020, ha chiarito, "sarà l'occasione in cui verranno adottate le misure alternative atte ad evitare l'aumento dell'Iva".